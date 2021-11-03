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Хабаровский край вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом
Общество
Хабаровский край вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом
hab.kp.ru

Хабаровск, 3 ноября. Хабаровский край вводит локдаун в связи с ростом заражений коронавирусом. ТЦ и культурные объекты будут закрыты.

С 4 по 12 ноября в крупных городах Хабаровского края закрываются все общественные места, кроме продовольственных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«На территории Хабаровского края вводится жесткие ограничительные мероприятия в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости и низкими темпами вакцинации: с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирусные ограничения ужесточат в Пермском крае с 1 по 7 ноября. На период нерабочих дней в Прикамье временно приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. Также с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим самоизоляции должны соблюдать не привившиеся от коронавируса жители старше 60 лет.

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