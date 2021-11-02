Скончался известный амурский хирург Лев Волков

Благовещенск, 2 ноября. Известный амурский хирург Лев Волков, который более 40 лет спасал жизни людей, скончался 1 ноября. Печальную весть сообщили в Благовещенской городской больнице.

В стенах больницы Лев Алексеевич трудился с 1981 по 2017 годы. В конце прошлого века он работал руководителем кафедры общей хирургии. После этого врач был заместителем декана факультета повышения квалификации АГМА.

«Лев Волков спас тысячи жизней амурчан. Он был прекрасным наставником. За время работы Лев Алексеевич подготовил десятки замечательных хирургов, которые сегодня имеют большой авторитет и заслуженную известность», — сообщили в больнице.

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