Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий

Хабаровск, 1 ноября. Все массовые мероприятия, запланированные в Хабаровском крае, будут отменены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

Согласно распоряжению, все события с очным участием граждан запрещены до особого указа краевых властей. Однако работа кинотеатров, концертных залов, цирков, домов культуры и клубов будет продолжена, но с ограничениями на количество зрителей (не более 50%).

«Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний», — говорится в сообщении.

Психолог Екатерина Игонина посоветовала в период нерабочих дней проводить время на свежем воздухе и организовывать совместные активные или настольные игры в кругу семьи. По ее словам, это поможет укрепить отношения и избавиться от депрессии.