Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 05:06
05:05
Происшествия
Минимум шесть человек погибли в результате стрельбы на праздновании Хеллоуина в США
04:58
Происшествия
Российский студент пропал после жесткого избиения чешской полицией в Праге
04:32
Общество
Россияне с инвалидностью могут получить льготы при оплате электроэнергии
04:30
Общество
Терапевт Водовозов объяснил особенности «феномена белого халата»
04:23
Общество
Священник Первозванский призвал не заигрывать с нечистой силой на Хеллоуин
04:22
Экономика
Клиенты Сбербанка смогут делать инвестиции от 100 рублей
04:08
Политика
NYT сообщила о российско-американских переговорах по кибербезопасности
04:04
Общество
Эндокринолог Гинзбург перечислил способы восполнить запас витамина D
04:03
Общество
Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
04:00
Общество
Жители Ленинск-Кузнецкого пожаловались на огромных крыс возле мусорок
Все новости

Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
Общество
Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
Невские Новости  /  Александр Берг

Хабаровск, 1 ноября. Все массовые мероприятия, запланированные в Хабаровском крае, будут отменены в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

Согласно распоряжению, все события с очным участием граждан запрещены до особого указа краевых властей. Однако работа кинотеатров, концертных залов, цирков, домов культуры и клубов будет продолжена, но с ограничениями на количество зрителей (не более 50%).

«Такие же ограничения предусмотрены для проведения религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний», — говорится в сообщении.

Психолог Екатерина Игонина посоветовала в период нерабочих дней проводить время на свежем воздухе и организовывать совместные активные или настольные игры в кругу семьи. По ее словам, это поможет укрепить отношения и избавиться от депрессии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Хабаровского края отменили проведение массовых мероприятий
хабаровский край ограничения коронавирус массовые мероприятия
Комментировать