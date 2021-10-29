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Происшествия
Два хабаровчанина ответят по закону за изнасилование и убийство 24-летней давности
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Два хабаровчанина ответят по закону за изнасилование и убийство 24-летней давности
Происшествия
Два хабаровчанина ответят по закону за изнасилование и убийство 24-летней давности
pixabay.com

Хабаровск, 29 октября. Два жителя Хабаровска предстанут перед судом за изнасилование пенсионерки, убийство сторожа и автоугон, которые были совершены в 1997 году. Подробнее об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Следователи предполагают, что весной 1997 года два 25-летних местных жителя захотели угнать машину на улице Шелеста. Им понадобились ключи, ради которых они направились в бытовое помещение. В момент их визита на месте находились 44-летний сторож и его 60-летняя сожительница.

Мужчины до смерти избили охранника, а женщину изнасиловали. После этого они угнали машину и устроили ДТП. До нынешних дней двух хабаровчан не могли найти.

«Их обвиняют по трем уголовным статьям: одного за изнасилование (часть 1 статьи 131 УК РФ), обоих за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ ), и за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия (часть 4 статьи 166 УК РФ)», — заявили в прокуратуре.

В октябре в Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по факту избиения военнослужащего. Военная прокуратура ходатайствует в суде о заключении двоих подозреваемых под стражу.

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