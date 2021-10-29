Суд Хабаровска вынес приговор женщине за мошенничество в сфере туризма

Хабаровск, 29 октября. Суд Хабаровска вынес приговор мошеннице, обманывавшей покупателей туристических путевок. Женщина отправится в место лишения свободы на пять лет и шесть месяцев.

Подобным способом ей удалось обмануть как обычных граждан, так и банки, которые выдавали кредиты. В общей сумме мошенница похитила 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте территориального УМВД.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений», — известно из сообщения.

Суд установил, что обвиняемая заключала сделки по продаже путевок за рубеж, однако после внесения предоплаты клиенты оставались ни с чем. Кроме того, женщина использовала паспортные данные пострадавших, оформляя на них кредиты. Полученные средства мошенница использовала для собственных нужд.

Сообщается, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичных статьям. Объем судебных материалов включил в себя 23 тома.

В совершении мошенничества в особо крупном размере также обвиняется гражданин Израиля. Его арестовал московский суд, свою вину он не признает.