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Жена хабаровского губернатора Михаила Дегтярева стала телеведущей регионального канала
Общество
Жена хабаровского губернатора Михаила Дегтярева стала телеведущей регионального канала
Prt Scr youtube.com  /  Галина Дегтярева

Хабаровск, 28 октября. Супруга губернатора Хабаровского края Галина Дегтярева стала ведущей программы «Культурный код». Ее проект будет выходить на региональном канале 6ТВ.

Авторская программа посвящена достижениям края в области культуры. Кроме того, Дегтярева планирует рассказывать в ней о важных событиях в жизни региона. Программа «Культурный код» будет выходить в эфир еженедельно по пятницам. Чуть позже ее выпуски появятся на официальном YouTube-канале проекта.

Первый выпуск передачи Дегтяревой посвящен 95-летию Хабаровского краевого музыкального театра. В нем актеры поделились интересными фактами о создании культурного учреждения. Кроме того, артисты рассказали о наиболее ярких моментах из своей карьеры.

Не так давно стало известно, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев временно продолжит работу в дистанционном формате. Такое решение он принял после того, как в его окружении участились случаи заболевания коронавирусом.

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программа культурный код дегтярева
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