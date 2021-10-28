Жена хабаровского губернатора Михаила Дегтярева стала телеведущей регионального канала

Хабаровск, 28 октября. Супруга губернатора Хабаровского края Галина Дегтярева стала ведущей программы «Культурный код». Ее проект будет выходить на региональном канале 6ТВ.

Авторская программа посвящена достижениям края в области культуры. Кроме того, Дегтярева планирует рассказывать в ней о важных событиях в жизни региона. Программа «Культурный код» будет выходить в эфир еженедельно по пятницам. Чуть позже ее выпуски появятся на официальном YouTube-канале проекта.

Первый выпуск передачи Дегтяревой посвящен 95-летию Хабаровского краевого музыкального театра. В нем актеры поделились интересными фактами о создании культурного учреждения. Кроме того, артисты рассказали о наиболее ярких моментах из своей карьеры.

Не так давно стало известно, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев временно продолжит работу в дистанционном формате. Такое решение он принял после того, как в его окружении участились случаи заболевания коронавирусом.