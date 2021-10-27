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Таможенники в Хабаровске пресекли контрабанду леса в Китай

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:24
Происшествия
Таможенники в Хабаровске пресекли контрабанду леса в Китай
pxhere.com

Хабаровск, 27 октября. Сотрудники таможенной службы в Хабаровске выявили контрабанду леса в Китай на 3,2 млрд рублей. Возбуждено пять уголовных дел.

Ведомство установило, что две хабаровские компании с июня 2015 года по сентябрь 2019 года предоставляли в таможню фиктивные документы с заниженной стоимостью дерева. Злоумышленники пытались провезти более 708 тысяч кубометров лесоматериалов в Поднебесную.

Силовики провели обыски в местах проживания членов группировки и изъяли все необходимые для следствия предметы и документы. Возбуждено пять уголовных дел. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Глава крупнейшей лесозаготовительной компании на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич заявил, что лесная отрасль становится все более криминализованной, сообщало Deita.ru. По его словам, китайские лесопилки начали все чаще расплачиваться за российский лес наличными для того, чтобы уходить от налогов и обрабатывать сырую древесину нелегально.

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китай лес деревесина
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