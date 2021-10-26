Самолеты вновь начали летать из Хабаровска в Египет

Хабаровск, 26 октября. Первый прямой рейс из аэропорта в Хабаровске в Египет произошел 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Этот рейс стал первым в истории воздушной гавани. Самолет авиакомпании Pegas Fly вылетел из Хабаровска в Шарм-эш-Шейх в 05:00 по местному времени. Всего на борту 290 пассажирских кресел.

Самолет будет находиться в пути 12 часов. Запланированы рейсы с периодичностью один раз в две недели.

Частота рейсов и их продолжительность будет зависеть от развития обстановки с пандемией COVID-19. Сейчас из 37 российских аэропортов производятся прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх.

Российская авиакомпания «Победа» возобновит продажу билетов на рейсы в несколько египетских городов. «Победа» будет отправлять свои самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.