Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 09:36
09:36
Происшествия
Суд не получил апелляционную жалобу от пермского стрелка на решение об аресте
09:35
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр: вопросы климата в сотрудничестве двух стран будут играть важную роль
09:33
Общество
Ученые из Гарвардского университета предупредили о вреде сливочного масла
09:27
Общество
Роспотребнадзор заявил, что перед сдачей ПЦР-теста на COVID-19 нельзя есть и пить
09:26
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся на юго-востоке Улан-Удэ
09:25
Происшествия
Покрышки загорелись на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска
09:22
Происшествия
Жертвами многочасовой перестрелки в Афганистане стали не менее 17 человек
09:21
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
09:20
Политика
Посол ФРГ в РФ Гайр назвал кризис с ценами на газ общеевропейской проблемой
09:18
Экономика
Российские банки предупредили об уходе клиентов к нелегалам из-за ограничений ЦБ
Все новости

Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
Общество
Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Хабаровск, 25 октября. Школьники Хабаровска отправятся на дополнительные каникулы в период с 1 по 7 ноября, сообщили на официальном сайте городской администрации.

При этом осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября. В это время также запланирована работа городских оздоровительных лагерей, добавили в мэрии.

«Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график», — говорится в сообщении.

Кроме того, для дошкольников с 1 по 3 ноября будет организована работа специальных «дежурных групп». А в учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.

Руководство российских школ имеет право отправить учеников на каникулы еще до наступления периода нерабочих дней, заявили ранее в Минпросвещения РФ. Такое решение могут принять в тех регионах страны, где эпидемиологическая обстановка складывается неблагоприятнее всего.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября
хабаровск школа каникулы
Комментировать