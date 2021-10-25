Хабаровские школьники уйдут на дополнительные каникулы с 1 по 7 ноября

Хабаровск, 25 октября. Школьники Хабаровска отправятся на дополнительные каникулы в период с 1 по 7 ноября, сообщили на официальном сайте городской администрации.

При этом осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября. В это время также запланирована работа городских оздоровительных лагерей, добавили в мэрии.

«Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график», — говорится в сообщении.

Кроме того, для дошкольников с 1 по 3 ноября будет организована работа специальных «дежурных групп». А в учреждениях дополнительного образования продолжат работу кружки и секции.

Руководство российских школ имеет право отправить учеников на каникулы еще до наступления периода нерабочих дней, заявили ранее в Минпросвещения РФ. Такое решение могут принять в тех регионах страны, где эпидемиологическая обстановка складывается неблагоприятнее всего.