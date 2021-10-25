Хабаровский губернатор Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в окружении

Хабаровск, 25 октября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев временно продолжит работу в дистанционном формате. Об этом сам чиновник написал на своей странице в Instagram.

Дегтярев принял решение уйти на самоизоляцию после обнаружения COVID-19 в своем окружении. С прошлой пятницы губернатор исполняет свои рабочие обязанности в удаленном формате. Глава региона уже сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

«Сам я здоров, тесты на коронавирус — отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником V" — высокий», — отметил Дегтярев.

Все совещания и встречи с участием губернатора временно будут проходить в онлайн-формате. Проводить их Дегтярев будет из резиденции губернатора Хабаровского края.

Сейчас в Хабаровском крае наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В связи с этим региональные власти обязали 80% работников некоторых сфер привиться от COVID-19.