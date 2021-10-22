Хабаровский энтузиаст очищает улицы города от мусора и нелегальных граффити

Хабаровск, 22 октября. Видеть свой город чистым и красивым мечтает житель Хабаровска, тренер по кроссфиту Георгий Шигапов. Он с энтузиазмом борется с мусором и неприличными граффити.

Уборкой городских улиц хабаровчанин начал заниматься летом 2021 года. На данный момент на счету Шигапова пять креативно выкрашенных объектов, а также несколько убранных дворов.

Неравнодушный житель Хабаровска закрашивает неприличные граффити и незаконные объявления. В свободное от работы время он разбирает стихийные свалки мусора.

«Решил заняться этим делом сам, потому что, живя в центре пять-шесть лет, наблюдал, что ситуация вокруг мало меняется. Поэтому взял все в свои руки, так и понеслось», — объяснил молодой человек в беседе с KP.ru.

Однако очищением улиц он не всегда занимается один. Друзья также поддерживают стремление Шигапова сделать город лучше и помогают ему время от времени.

Как ранее сообщалось, петербуржцы очистили Финский залив от мусора во время экозабега. Организаторы призывали активистов чаще сходить с маршрута, чтобы собрать как можно больше отходов.