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Хабаровский энтузиаст очищает улицы города от мусора и нелегальных граффити

  /   Обновлено: 22 октября 2021 19:03
Общество
Хабаровский энтузиаст очищает улицы города от мусора и нелегальных граффити
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Хабаровск, 22 октября. Видеть свой город чистым и красивым мечтает житель Хабаровска, тренер по кроссфиту Георгий Шигапов. Он с энтузиазмом борется с мусором и неприличными граффити.

Уборкой городских улиц хабаровчанин начал заниматься летом 2021 года. На данный момент на счету Шигапова пять креативно выкрашенных объектов, а также несколько убранных дворов.

Неравнодушный житель Хабаровска закрашивает неприличные граффити и незаконные объявления. В свободное от работы время он разбирает стихийные свалки мусора.

«Решил заняться этим делом сам, потому что, живя в центре пять-шесть лет, наблюдал, что ситуация вокруг мало меняется. Поэтому взял все в свои руки, так и понеслось», — объяснил молодой человек в беседе с KP.ru.

Однако очищением улиц он не всегда занимается один. Друзья также поддерживают стремление Шигапова сделать город лучше и помогают ему время от времени.

Как ранее сообщалось, петербуржцы очистили Финский залив от мусора во время экозабега. Организаторы призывали активистов чаще сходить с маршрута, чтобы собрать как можно больше отходов.

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хабаровск мусор улицы уборка граффити хорошие новости россии
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