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Четыре поселения остались без света из-за сильного снегопада в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 19 октября 2021 05:14
Происшествия
Четыре поселения остались без света из-за сильного снегопада в Хабаровском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 19 октября. Четыре населенных пункта Хабаровского края остались без электричества из-за непогоды. Информацию об этом сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время бригады энергетиков ведут работы по восстановлению электроэнергии. Линии ЛЭП были повреждены из-за снегопада и сильного ветра порывами до 35 м/с. Пострадали населенные пункты в Советско-Гаванском, Ульчском и Николаевском районах.

Всего за период прохождения в регионе циклона было повреждено электроснабжение в 13 поселениях. В аварийно-восстановительных работах участвуют около 40 человек и десять единиц спецтехники. Ремонт линий электропередач планируется завершить в ближайшее время.

Сейчас циклон, который принес в Хабаровский край непогоду, постепенно уходит. В настоящее время наблюдается пасмурная погода. На некоторых территориях идет снег, скорость ветра снизилась.

Ранее стало известно, что 18 октября несколько рейсов были задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды.

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авария снегопад электричество
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