Циклон принес в Хабаровск минусовые температуры и первый снег

Хабаровск, 16 октября. Первый снег выпал в Хабаровске 16 октября. Утро субботы встретило жителей дальневосточного города минусовыми температурами и осадками.

Для Хабаровского края первый снег в октябре — явление, уже ставшее нормой. Однако температурный фон в регионе обычно является «шатким» до конца месяца. Устойчивые минусовые показатели на термометрах устанавливаются в центральных районах края только к концу октября — началу ноября.

Температура днем субботы в Хабаровске ожидается до пяти градусов со знаком плюс. Вероятнее всего, как сообщили синоптики, первый снег в скором времени растает. Сейчас же жители города ловят момент и публикуют в социальных сетях фотографии с удивительным сочетанием местных цветов и падающих снежинок.

На днях научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России отсутствие заморозков по ночам. Грядущую погоду он описывал как «облачность и мрачноватость».