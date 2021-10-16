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Циклон принес в Хабаровск минусовые температуры и первый снег
Общество
Циклон принес в Хабаровск минусовые температуры и первый снег
pixabay.com  /  happymom33

Хабаровск, 16 октября. Первый снег выпал в Хабаровске 16 октября. Утро субботы встретило жителей дальневосточного города минусовыми температурами и осадками.

Для Хабаровского края первый снег в октябре — явление, уже ставшее нормой. Однако температурный фон в регионе обычно является «шатким» до конца месяца. Устойчивые минусовые показатели на термометрах устанавливаются в центральных районах края только к концу октября — началу ноября.

Температура днем субботы в Хабаровске ожидается до пяти градусов со знаком плюс. Вероятнее всего, как сообщили синоптики, первый снег в скором времени растает. Сейчас же жители города ловят момент и публикуют в социальных сетях фотографии с удивительным сочетанием местных цветов и падающих снежинок.

На днях научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России отсутствие заморозков по ночам. Грядущую погоду он описывал как «облачность и мрачноватость».

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