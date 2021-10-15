Пенсионерку госпитализировали после взрыва газовоздушной смеси в Амурске

Амурск, 15 октября. Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме города Амурска в Хабаровском крае. В результате происшествия пожилая женщина 1946 года рождения получила ожоги и была доставлена в больницу для оказания помощи.

Взрыв не повредил окна и жилые конструкции. Спасатели эвакуировали из дома 19 жильцов после сообщения о густом черном дыму, повалившем из окна на четвертом этаже дома на проспекте Комсомольском, сообщает краевой главк МЧС России.

Дом газифицирован. Установлено, что вспышка газовоздушной смеси произошла в квартире на кухне. Причины произошедшего еще выясняются.

Похожий инцидент случился несколько дней назад в Тюменской области. При взрыве газовоздушной смеси в жилом доме пострадал несовершеннолетний жилец, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Ребенок скончался, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.