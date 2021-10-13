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Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске

  /   Обновлено: 13 октября 2021 07:26
Общество
Семь опасных недостроенных зданий снесли в Хабаровске
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Хабаровск, 13 октября. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились сноса семи недостроенных зданий, представляющих опасность жителям Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Власти города до конца 2021 года ликвидируют еще три незавершенных стройки. Работы по сносу начали этим летом, передает ТАСС. Руководитель исполкома хабаровского регионального отделения ОНФ Юрий Рошка также сообщил, что всего в регионе было обнаружено около 100 опасных объектов, 63 из них находятся в административном центре края.

«Эти руины опасны, их в поисках приключений с удовольствием исследуют несовершеннолетние. Как результат — травмы разной степени тяжести, вплоть до летального исхода. Мониторинг мы провели еще в апреле, все материалы передали в мэрию, а затем и в городскую прокуратуру», — отчитался Рошка.

Специалисты также ограничили проход на территорию десяти заброшенных строек. На остальных площадках теперь установлены предупреждающие об опасности таблички.

Бездомный ранее погиб, находясь в заброшенном доме Москвы. Трагедия произошла из-за обрушения лестничного пролета.

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