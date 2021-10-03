Тонны овощей и фруктов собрали хабаровчане на благотворительной акции для зоосада «Приамурский»

Хабаровск, 3 октября. Хабаровчане приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Добрый урожай». Желающие могли принести овощи и фрукты для животных зоосада «Приамурский».

В этом году организаторы акции собрали рекордное количество овощей и фруктов. Их общий вес составил 8,5 тонны, заявили в пресс-службе правительства Хабаровского края. В этом году те участники акции, которые принесли более пяти килограммов овощей и фруктов, могли получить бесплатный билет в зоосад.

«Всего в акции приняли участие 630 человек», — рассказала и. о. генерального директора зоосада Валентина Проценко.

Акция «Добрый урожай» проходила с 5 августа по 30 сентября. Желающие принять в ней участие приносили фрукты и овощи еще до объявления о запуске. Некоторые хабаровчане продолжают нести гостинцы для животных и сейчас. В Хабаровске в зоосаде «Приамурский» содержатся более 135 диких животных.

Необычный случай спасения животного произошел во Владикавказе. Там вызволили из дымохода застрявшего котенка. Местные жители услышали жалобный писк животного и вызвали спасателей. Чтобы вызволить котенка из заточения, специалистам пришлось разобрать часть кирпичной кладки.