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УМВД России изучает подробности ДТП с автобусом в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 03 октября 2021 08:21
Происшествия
УМВД России изучает подробности ДТП с автобусом в Хабаровском крае
51.mchs.gov.ru

Хабаровск, 3 октября. УМВД России по Хабаровскому краю устанавливает обстоятельства аварии с участием автобуса DAEWOO.

По предварительным данным, 3 октября в 03:20 на 19-ом километре трассы г. Хабаровск — с. Лидога — п. Ванино — г. Комсомольск-на-Амуре водитель автобуса 1969 года рождения не справился с управлением и выехал в кювет с правой стороны по ходу движения. После этого автобус опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в автобусе находились 30 человек, 12 из которых обратились за медицинской помощью в селе Троицкое.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровском крае. В результате произошедшего пострадали 12 человек, погибших нет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

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дтп автобус хабаровск
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