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Девять человек госпитализированы после аварии с автобусом под Хабаровском
Происшествия
Девять человек госпитализированы после аварии с автобусом под Хабаровском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 3 октября. Девять человек, которые получили травмы во время аварии в Хабаровском крае с пассажирским автобусом, доставили в больницу. В их списке есть пятилетний ребенок.

Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Соответствующей информацией поделились в краевом Минздраве. Недавно сообщалось, что во время этого происшествия пострадали 12 человек.

Автобус с 30 пассажирами в салоне передвигался по дороге из Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. По предварительным сведениям, водитель транспортного средства не справился с управлением. В итоге автобус съехал в кювет после чего опрокинулся.

Смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи недавно произошла в Воронежской области. Происшествие случилось в городе Бобров.

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