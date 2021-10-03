Девять человек госпитализированы после аварии с автобусом под Хабаровском

Хабаровск, 3 октября. Девять человек, которые получили травмы во время аварии в Хабаровском крае с пассажирским автобусом, доставили в больницу. В их списке есть пятилетний ребенок.

Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Соответствующей информацией поделились в краевом Минздраве. Недавно сообщалось, что во время этого происшествия пострадали 12 человек.

Автобус с 30 пассажирами в салоне передвигался по дороге из Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. По предварительным сведениям, водитель транспортного средства не справился с управлением. В итоге автобус съехал в кювет после чего опрокинулся.

Смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи недавно произошла в Воронежской области. Происшествие случилось в городе Бобров.