Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 октября. ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровском крае. В результате произошедшего пострадали 12 человек.

По предварительным данным, в результате аварии в скорую помощь обратились 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, передает ТАСС.

«В результате ДТП, предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», — заявил источник.

В результате ДТП погибших нет. Автобус с 30 пассажирами ехал по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Ранее водитель ВАЗ погиб в лобовом ДТП с тремя авто под Воронежем. Все произошло в минувшую пятницу на 52-м километре дороги Павловск — Калач-Петропавловка. По предварительным данным, ВАЗ-21074 под управлением местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2115 с прицепом, за рулем которого был 59-летний мужчина.