Губернатор Хабаровска заявил, что город станет миллионником к 2034 году

Хабаровск, 1 октября. Хабаровск неизбежно станет городом-миллионником уже к 2034 году. Об этом заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Количество жителей в Хабаровске превысит миллион человек к 2034 году, отметил губернатор в беседе с РИА Новости. Для достижения такого результата власти планируют вводить по миллиону квадратных метров жилья каждый год, начиная с 2024 года.

Миллион квадратных метров в год — это от 30 до 50 тыс. жителей. Поэтому, если с 2024 года начать вводить по миллиону квадратных метров жилой площади, то в 2029 году число человек увеличится на 250 тыс. Еще через пять лет — уже на 500 тыс. В настоящее время в городе проживают 610 тыс. граждан, отметил Дегтярев.

Экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода ранее оценил перспективы появления городов-миллионников на Дальнем Востоке. Первым может стать Владивосток, отметил специалист.