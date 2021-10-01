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Дегтярев: Хабаровский край сможет стать претендентом на проведение ВЭФ к 2024-2025 годам
Общество
Дегтярев: Хабаровский край сможет стать претендентом на проведение ВЭФ к 2024-2025 годам
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Хабаровск, 1 октября. Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке. Но претендентом на его проведение может стать Хабаровский край, уверен глава региона Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев уже предлагал проводить Восточный экономический форум в других дальневосточных городах, включая Хабаровск. Но для принятия такого масштабного мероприятия, региону нужно подготовиться, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в 2024-2025 годах мы будем готовы претендовать на проведение форума. А решение будет принимать, конечно, президент России», — отметил Дегтярев.

Среди планов властей Хабаровского края отмечается строительство крупных гостиниц, экспоцентра. По словам главы региона, проект уже готовится и подбирается подходящая площадка. Тренировкой к проведению ВЭФ может стать национальный чемпионат профессионального мастерства Worldskills. Хабаровск уже подал заявку, чтобы принять мероприятие в 2023 году.

Восточный экономический форум уже прошел в сентябре во Владивостоке. По словам вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, в рамках мероприятия было подписано соглашений на сумму более 3 трлн рублей.

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дегтярев инфраструктура восточный экономический форум
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