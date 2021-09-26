Пилоты разбившегося под Хабаровском Ан-26 могли перепутать направление

Хабаровск, 26 сентября. Члены экипажа воздушного судна Ан-26, который потерпел крушение в Хабаровском крае, могли допустить ошибку и перепутать направление разворота.

Согласно информации, которую предоставил РЕН-ТВ, пилот запросил у диспетчерской службы разворот в правую сторону вместо левой. Судно летело на высоте 600 метров вместо положенной 1600 метров.

Диспетчеры разрешили экипажу выполнить разворот, что, вероятно, и привело к авиакатастрофе. Причины, по которой пилоты допустили роковую ошибку, на данный момент неизвестны.

Воздушное судно перестало выходить на связь и пропало с систем РЛС 22 сентября. В самолете находились шесть человек. Они погибли в результате трагедии.