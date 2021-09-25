Хабаровские ветеринары спасают попавшего под газонокосилку ежика

Хабаровск, 25 сентября. Маленький ежик попал под газонокосилку в Хабаровском крае. Сейчас за его жизнь борются ветеринары из приморского центра спасения животных «Тигр».

Ежик пришел в гости к жильцам одного из приусадебных участков. В это время хозяйка ходила по территории с газонокосилкой и не заметила подбежавшего колючего зверька. Его отвезли в приморский центр спасения животных «Тигр».

Ветеринары осмотрели ежа и диагностировали у него ранения различной степени тяжести. Вскоре ему стало лучше и его отпустили на волю. Однако некоторое время спустя колючий зверек сам вернулся к людям в еще худшем состоянии.

Сейчас ежик получает медикаментозное лечение. Как отмечают ветеринары, несмотря на тяжелое состояние, он кушает, как полагается. Врачи не берутся пока давать прогнозов, однако надеются на лучшее.

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