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Хабаровские ветеринары спасают попавшего под газонокосилку ежика

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 12:58
Общество
Хабаровские ветеринары спасают попавшего под газонокосилку ежика
pixabay.com/PD

Хабаровск, 25 сентября. Маленький ежик попал под газонокосилку в Хабаровском крае. Сейчас за его жизнь борются ветеринары из приморского центра спасения животных «Тигр».

Ежик пришел в гости к жильцам одного из приусадебных участков. В это время хозяйка ходила по территории с газонокосилкой и не заметила подбежавшего колючего зверька. Его отвезли в приморский центр спасения животных «Тигр».

Ветеринары осмотрели ежа и диагностировали у него ранения различной степени тяжести. Вскоре ему стало лучше и его отпустили на волю. Однако некоторое время спустя колючий зверек сам вернулся к людям в еще худшем состоянии.

Сейчас ежик получает медикаментозное лечение. Как отмечают ветеринары, несмотря на тяжелое состояние, он кушает, как полагается. Врачи не берутся пока давать прогнозов, однако надеются на лучшее.

Абаканские спасатели вызволили застрявшую между гаражами овчарку. Собака не получила травм и отправилась домой.

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