Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 под Хабаровском

Хабаровск, 25 сентября. Спасатели подготовили на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае вертолетную площадку 50 на 50 метров, сообщает краевой главк МЧС.

Сводная группировка МЧС завершила подготовку площадки для посадки вертолета на горе Хребтовой. В квадрате 50 на 50 метров убраны деревья и кустарники. В главке уточнили, что работы велись практически вручную и продлились чуть больше суток.

«Работы велись днем, а также с наступлением темноты», — цитирует ведомство РИА Новости.

На месте развернут палаточный полевой лагерь, продолжаются следственные действия.

Самолет Ан-26 22 сентября проверял «наземные средства радиотехнического обеспечения полетов», но в 38 километрах от Хабаровска исчез с радаров. В результате крушения самолета погибли шесть членов экипажа.

В настоящее время ведутся поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа АН-26. На месте обнаружения самолета продолжаются следственные действия.