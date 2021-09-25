Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 07:42
07:16
Общество
Рыбы и Близнецы попали в топ-5 знаков зодиака со сложностями в похудении
07:07
Общество
Эпидемиолог Горелов: дети легче переносят коронавирусную инфекцию
06:43
Экономика
Следующими жертвами британского энергетического кризиса могут стать фермеры
06:35
Политика
Политолог Ищенко: AUKUS — агрессивный военный блок
06:26
Происшествия
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 под Хабаровском
06:18
Общество
Десятки километров дорог отремонтировали на Ямале
06:16
Общество
Дождливая и теплая погода ожидает россиян в некоторых регионах в выходные
06:00
Политика
США и их сателлиты вновь пытаются переписать устав ООН, чтобы ущемить права России
05:57
Общество
New York Times: Майкл Уильямс умер от передозировки наркотиками
05:54
Общество
Экспериментальная программа электронного СТС продлится до 1 декабря 2021 года
Все новости

Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 под Хабаровском
Происшествия
Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 под Хабаровском
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Хабаровск, 25 сентября. Спасатели подготовили на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае вертолетную площадку 50 на 50 метров, сообщает краевой главк МЧС.

Сводная группировка МЧС завершила подготовку площадки для посадки вертолета на горе Хребтовой. В квадрате 50 на 50 метров убраны деревья и кустарники. В главке уточнили, что работы велись практически вручную и продлились чуть больше суток.

«Работы велись днем, а также с наступлением темноты», — цитирует ведомство РИА Новости.

На месте развернут палаточный полевой лагерь, продолжаются следственные действия.

Самолет Ан-26 22 сентября проверял «наземные средства радиотехнического обеспечения полетов», но в 38 километрах от Хабаровска исчез с радаров. В результате крушения самолета погибли шесть членов экипажа.

В настоящее время ведутся поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа АН-26. На месте обнаружения самолета продолжаются следственные действия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26 под Хабаровском
крушение хабаровск ан-26
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru