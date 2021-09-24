Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 08:50
08:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Дэвидом Швиммером
08:45
Общество
Звезду «Гарри Поттера» госпитализировали после потери сознания во время игры в гольф
08:45
Политика
Политолог Ищенко: разрыв контракта между Францией и Австралией — политическое решение
08:45
Общество
Обращения в госорганы могут стать доступны через соцсети в России
08:41
Политика
Политолог Ищенко: «Газпрому» не стоит увеличивать транзит через Украину
08:40
Происшествия
Украинский певец Богдан Муха в одночасье лишился всей семьи
08:36
Экономика
Рубль остается в топ-20 самых популярных мировых валют второй месяц подряд
08:29
Общество
Молодежь и подростков назвали самой часто болеющей COVID-19 группой людей
08:28
Общество
Суд Петербурга перенес рассмотрение апелляции по делу историка Соколова
08:25
Политика
Политолог Ищенко: Украина вступила в процесс распада государственности
Все новости

Дегтярев приступил к исполнению обязанностей главы Хабаровского края
Общество
Дегтярев приступил к исполнению обязанностей главы Хабаровского края
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Хабаровск, 24 сентября. Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края. С 24 сентября он вступил в должность главы региона.

Церемония инаугурации состоялась 24 сентября в Хабаровском краевом музыкальном театре. Дегтярев произнес клятву губернатора. Он подчеркнул, что за время работы врио главы региона, посетил все районы и познакомился с десятками тысяч местных жителей.

Избранный губернатор отметил, что доверие граждан для него является самой главной оценкой и стимулом работать больше и усерднее на благо Хабаровского края, дальнего Востока и России. Дегтярев также поблагодарил за поддержку.

«Вместе мы способны многое изменить к лучшему. Мы уже работаем над этим», — сказал он на инаугурации.

Михаил Дегтярев одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли в регионе в период с 17 по 19 сентября. За него голоса отдали 56,77% избирателей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дегтярев приступил к исполнению обязанностей главы Хабаровского края
губернатор дегтярев хабаровский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru