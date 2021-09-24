Дегтярев приступил к исполнению обязанностей главы Хабаровского края

Хабаровск, 24 сентября. Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края. С 24 сентября он вступил в должность главы региона.

Церемония инаугурации состоялась 24 сентября в Хабаровском краевом музыкальном театре. Дегтярев произнес клятву губернатора. Он подчеркнул, что за время работы врио главы региона, посетил все районы и познакомился с десятками тысяч местных жителей.

Избранный губернатор отметил, что доверие граждан для него является самой главной оценкой и стимулом работать больше и усерднее на благо Хабаровского края, дальнего Востока и России. Дегтярев также поблагодарил за поддержку.

«Вместе мы способны многое изменить к лучшему. Мы уже работаем над этим», — сказал он на инаугурации.

Михаил Дегтярев одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли в регионе в период с 17 по 19 сентября. За него голоса отдали 56,77% избирателей.