Семьям погибших при крушении Ан-26 в Хабаровском крае выплатят по 1 млн рублей

Хабаровск, 23 сентября. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 выплатят по миллиону рублей из резервного фонда правительства Хабаровского края, сообщает глава региона Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, он поручил создать комиссию по произошедшему ЧП в правительстве. Эксперты займутся случившейся катастрофой.

Место крушения уже обнаружили спасатели, которые добрались до района хребта Хехцир в Хабаровском районе. Пока обнаружить выживших им не удалось. Сотрудники экстренных служб продолжат работы завтра.

На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России, добавил Дегтярев.