Инаугурация главы Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября

Хабаровск, 23 сентября. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность главы региона 24 сентября.

Церемония вступления в должность губернатора Дегтярева состоится 24 сентября, сообщает областной комитет информационной политики.

На прошедших с 17 по 19 сентября выборах Дегтярев заручился поддержкой 56,81% избирателей Хабаровского края. На пост врио губернатора он был назначен после ареста экс-главы региона Сергея Фургала.

Ранее стало известно, что правительство Хабаровского края уйдет в отставку после вступления в должность главы региона Дегтярева. Зампреды и министры пока работают в качестве исполняющих обязанности по своим должностям. Новый состав кабмина будет сформирован в кратчайший срок.