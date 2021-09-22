Опубликован список членов экипажа пропавшего с радаров Ан-26 под Хабаровском

Хабаровск, 22 сентября. Список членов экипажа самолета Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае, оказался в распоряжении ФАН.

На борту находились шесть человек. По данным источника Федерального агентства новостей в авиационном сообществе, среди них:

1. Командир воздушного – Михаил Симонов

2. Второй пилот – Георгий Попов

3. Штурман – Андрей Большаков

4. Главный штурман – Юрий Дрожжин

5. Бортмеханик – Дмитрий Зайцев

6. Бортовой оператор по АЗЛК – Сергей Твердунов

Воздушное судно пропало с радаров несколько часов назад. Лайнер выполнял технический полет в 38,7 км от краевого центра. Самолет является гражданским, он принадлежит компании ЗАО «Летные проверки и системы». Причина пропажи связи устанавливается. Поисковыми мероприятиями занимаются сотрудники МЧС. Также к спецоперации подключен вертолет Росавиации.