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Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 14:08
Происшествия
Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском
wikipedia.org  /  Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 22 сентября. По предварительным данным, самолет Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае, разбился на территории Большехехцирского заповедника, сообщают СМИ.

Связь с экипажем Ан-26 была потеряна в 18:37 по местному времени. На борту самолета находились шесть человек. Воздушное судно проводило технический полет, целью которого являлась проверка средств связи. СК возбудил уголовное дело по факту пропажи Ан-26.

Поиски самолета будут вестись при помощи вертолетов Росавиации и МЧС. Операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. В числе вероятных причин ЧП рассматривается ошибка пилотирования.

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самолет хабаровск ан-26
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