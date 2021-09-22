Ан-26 мог потерпеть крушение в заповеднике под Хабаровском

Хабаровск, 22 сентября. По предварительным данным, самолет Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае, разбился на территории Большехехцирского заповедника, сообщают СМИ.

Связь с экипажем Ан-26 была потеряна в 18:37 по местному времени. На борту самолета находились шесть человек. Воздушное судно проводило технический полет, целью которого являлась проверка средств связи. СК возбудил уголовное дело по факту пропажи Ан-26.

Поиски самолета будут вестись при помощи вертолетов Росавиации и МЧС. Операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. В числе вероятных причин ЧП рассматривается ошибка пилотирования.