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Хабаровский губернатор принял участие в голосовании на думских выборах
Политика
Хабаровский губернатор принял участие в голосовании на думских выборах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Хабаровск, 17 сентября. Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и руководителя региона.

По словам управленца, он пришел голосовать со своей семьей, поскольку у них заведено ходить на выборы вместе с детьми. Михаил Дегтярев добавил, что Хабаровск для него «не только прописка», поскольку в городе учатся его сыновья.

Губернатор проголосовал на избирательном участке под номером 196, который расположился на базе Центра управления Дальневосточной железной дороги. После этого Дегтярев сообщил, что намерен отправиться на работу в региональное правительство.

Выборы в Хабаровском крае будут проходить с 17 по 19 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов Госдумы.

Как стало известно ранее, губернатор Приморского края Олег Кожемяко стал одним из первых участников голосования на выборах. Политик проголосовал вместе со своего женой Ириной.

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выборы хабаровск дегтярев
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