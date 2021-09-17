Голосование на выборах в Госдуму началось в Приморье, ЕАО и Хабаровском крае

Владивосток, 17 сентября. Первый день голосования на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва стартовал в Приморском, Хабаровском краях и в Еврейском автономном округе.

Жители этих регионов начали голосовать за кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва. Об этом рассказали в региональных избиркомах.

Голосование будет проходить три дня: с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Итоги будут подведены 20 сентября.

Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21:00. Кроме того, в труднодоступных и удаленных районах, на судах и на полярных станциях с 29 августа до 16 сентября прошло досрочное голосование за депутатов Госдумы.

В преддверии начала голосования президент России Владимир Путин обратился к россиянам, призвав их ответственно отнестись к выборам в Госдуму, чтобы туда пришли авторитетные и деятельные люди, готовые выполнять свои обещания. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.