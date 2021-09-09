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Белый медведь Алмаз переедет из якутского зоопарка в хабаровский
Общество
Белый медведь Алмаз переедет из якутского зоопарка в хабаровский
pixabay.com  /  Abenakis

Хабаровск, 9 сентября. Двухлетний белый медведь по кличке Алмаз совсем скоро переедет из якутского зоопарка «Орто Дойду» в хабаровский. Его новым местом жительства станет вольер умершего медведя Хабара.

Сейчас сотрудники хабаровского зоопарка готовятся к приезду Алмаза. В вольере, который станет его новым домом, ведутся ремонтные работы. Также специалисты уверены, что хабаровский зоосад не может быть полноценным без белого медведя.

«Белый медведь нужен Хабаровску. Ведь зоосад должен давать возможность прикоснуться к культуре дикой природы», — считает биолог-охотовед Александр Баталов.

Медвежонок Алмаз родился в зоопарке «Орто Дойду» в Якутии и проживает там сейчас вместе со своей матерью — медведицей Колыманой. Сейчас он уже весит почти 250 килограммов. Специалисты утверждают, что рожденные в неволе медведицы размножаются крайне неохотно.

Тем временем бобровая популяция в Москве увеличилась за два года на 20%. Об этом рассказала заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

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