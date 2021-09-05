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Конфликты между заключенными ИК-14 в Хабаровском крае начались неделю назад

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:29
Происшествия
Конфликты между заключенными ИК-14 в Хабаровском крае начались неделю назад
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Хабаровск, 5 сентября. Разногласия между осужденными в исправительной колонии Хабаровского края стали появляться около недели назад. Впоследствии этот конфликт вылился в смертельную драку.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, одной группировке заключенных показалось, что другая намерена полностью «контролировать» колонию. В связи с этим арестанты поздно ночью напали на своих оппонентов.

В результате массовой драки погибли два человека, еще четверо пострадали, один из осужденных госпитализирован. Медики прооперировали его, но пострадавший на данный момент находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента сотрудники СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

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