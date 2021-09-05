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ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 15:33
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
vk.com  /  УФСИН России по Республике Карелия

Хабаровск, 5 сентября. Массовая драка заключенных в хабаровской исправительной колонии закончилась смертью двух человек. Один из них — Артем Е., который отбывал наказание по делу о вымогательстве.

По предварительной информации, поздно ночью в учреждении произошло столкновение двух группировок. Один из арестантов получил смертельное ножевое ранение, второй скончался в результате травмы головы, нанесенной тупым предметом, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего следователи СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело. Совершенное преступление квалифицируется по части третьей статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), а также части второй статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

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