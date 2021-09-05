Врачи прооперировали пострадавшего во время массовой драки в хабаровской ИК

Хабаровск, 5 сентября. Врачи провели операцию заключенному, пострадавшему в результате конфликта осужденных в исправительной колонии на территории Хабаровского края.

Мужчина по-прежнему остается в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Драка в исправительном учреждении, расположенном в городе Амурск, началась из-за разногласий арестантов. В последствии локальный конфликт перерос в массовую потасовку, в результате которой погибли два человека.

По факту произошедшего сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по части третьей статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и части второй статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).