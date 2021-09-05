СК возбудил уголовное дело после смертельной драки в хабаровской ИК

Хабаровск, 5 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух заключенных в ходе массовой драки на территории исправительной колонии в Хабаровском крае.

Конфликт между заключенными, переросший в драку, привел к смерти двоих человек, еще четыре арестанта пострадали, один из них госпитализирован, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего сотрудниками СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В рамках расследования дела проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников колонии, в том числе проверят, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.