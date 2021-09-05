Заключенные хабаровской колонии устроили массовую драку

Хабаровск, 5 сентября. Массовая драка произошла на территории исправительной колонии №14 в Хабаровском крае. Заключенные устроили потасовку на фоне давнего конфликта.

Разгонять нарушителей прибыли бойцы спецназа. Сейчас силовики контролируют обстановку в исправительном учреждении.

По предварительным данным, несколько арестантов госпитализированы. Информация об их состоянии уточняется.

На днях в белгородской колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, произошел пожар. Сотрудники учреждения самостоятельно потушили возгорание.