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В Хабаровске самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 12:19
Происшествия
В Хабаровске самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации
pixabay.com  /  xusenru

Хабаровск, 5 сентября. Самолет Боинг 737, который должен был вылететь из Хабаровска в Новосибирск, прервал полет из-за срабатывания датчика об открытии багажной двери.

Инцидент произошел во время разбега воздушного судна. Экипаж самолета сообщил, что возвращается на базу, потому что сработала сигнализация об открытии багажной двери. Лайнер вернулся на стоянку. После осмотра самолета специалисты установили, что был ложная тревога.

Самолет, летевший из Симферополя в Белград, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки стала проблема с гидросистемой.

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