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Происшествия
Тигрица оккупировала один из поселков в Хабаровском крае
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Тигрица оккупировала один из поселков в Хабаровском крае
Происшествия
Тигрица оккупировала один из поселков в Хабаровском крае
wikipedia.org  /  Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Золотое, 3 сентября. Жители поселка Золоте под Хабаровском пожаловались на тигрицу, которая устраивает ночную охоту на домашних животных проживающих в населенном пункте людей.

Хищный зверь пробирается в поселок ночью и утаскивает в лес собак. По словам сельчан, некоторых из них тигрица умудряется снять с цепи. Животное уже успело расправиться десятью питомцами.

Люди всерьез обеспокоились сложившейся ситуацией. Они уверены, что в скором времени целью хищницы станут сами жители Золотого. Недавно скрытые камеры зафиксировали тигрицу в лесу неподалеку, гуляющую со своим потомством. Не исключено, что именно она оккупировала поселок и не дает его жителям спокойной жизни.

Недавно во время переправы через реку Серебрянка в Приморье в объективы камер попала другая тигрица. Хищница грациозно преодолела водное препятствие, не промочив ни одной лапы.

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питомцы золотое тигрица
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