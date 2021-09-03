«Пока не поздно»: Дегтярев посоветовал вкладываться в Хабаровский край

Хабаровск, 3 сентября. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к инвесторам с просьбой.

ВЭФ начал работу 2 сентября. Площадкой для проведения выбрали кампус Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в 2021 году стало обсуждение новых возможностей Дальнего Востока в меняющемся мире.

«Уважаемые инвесторы, все свои доллары, юани, йены, рубли несите и вкладывайте в Хабаровский край, пока еще не поздно. У нас еще есть места. И все идет по плану», — передает слова Михаила Дегтярева корреспондент «Политики сегодня».

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся через две недели. Среди зарегистрированных кандидатов на пост главы региона оказались Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким (Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Бабек Мамедов («Родина») и Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Краевой центризбирком уведомил в конце июля, что врио губернатора Хабаровского края подал документы для участия в выборах.