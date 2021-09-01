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Танец живота на школьной линейке в Хабаровске стал причиной служебной проверки
Общество
Танец живота на школьной линейке в Хабаровске стал причиной служебной проверки
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 1 сентября. Хабаровское управление образования посчитало неуместным исполненный учительницей-хореографом танец живота на торжественной линейке по случаю Дня знаний.

Такое поздравление школьников с 1 сентября было личной инициативой преподавателя. Видео с ее выступлением попало в Сеть и вызвало большой резонанс. Концепция работы всей школы была поставлена под вопрос.

«Подобное выступление молодого учителя-педагога <...> недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний», — говорится в заявлении хабаровского управления образования.

Служебную проверку организовали в учреждении в связи с этим инцидентом. Родители признались, что им понравилось выступление учительницы.

Торжественные линейки по случаю Дня знаний прошли по всей России 1 сентября. Порядка 17 млн школьников сели за парты после летнего отдыха. Занятия в учреждениях образования начались очно.

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хабаровск 1 сентября танец живота
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