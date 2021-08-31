Житель Хабаровского края расстрелял трех человек на оленьей ферме и сдался полиции

Хабаровск, 31 августа. Мужчина расстрелял трех человек на территории оленеводческой фермы в Охотском районе и неделю добирался пешком до полиции, чтобы сдаться.

Следствие установило, что гражданин поссорился с приятелем во время совместного распития алкоголя. В какой-то момент он застрелил оппонента из ружья, после чего расправился с двумя женщинами, которые находились на ферме.

Из-за удаленного местоположения и отсутствия транспортного сообщения мужчина неделю шел пешком до поселка Охотск, где находится отделение полиции. Добравшись, он рассказал о содеянном и был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. На место преступления выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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