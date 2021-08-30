Погибший при обрушении балкона хабаровчанин неоднократно требовал ремонта дома

Хабаровск, 30 августа. Пенсионер, погибший в результате обрушения балконного настила дома на улице Муравьева-Амурского, годами пытался добиться его капитального ремонта.

Получивший смертельные травмы 71-летний Евгений Блохин неоднократно обращался в различные инстанции, пытаясь добиться проведения ремонтных работ. Ему отвечали, что дом стоит в очереди, которая подойдет через 15 лет, сообщил источник ФАН.

Мужчина вышел на общий балкон, чтобы покурить, но ветхий деревянный настил провалился под его весом. Пожилой хабаровчанин упал на балкон третьего этажа и скончался. По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.