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Житель Хабаровска погиб при обрушении прогнившего балкона
Происшествия
Житель Хабаровска погиб при обрушении прогнившего балкона
пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Хабаровск, 30 августа. Мужчина вышел на балкон покурить, но конструкция сгнила и не выдержала веса жильца. Хабаровчанин погиб, рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел по улице Муравьева-Амурского в Доме-коммуне. Прогнивший балкон обрушился на шестом этаже. Жителя Хабаровска не смогли спасти, отметила замначальника пресс-службы краевого МЧС Анастасия Котова.

Установлено, что погибший упал на балкон третьего этажа. Прокуратура Хабаровского края организовала проверку. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц компании, обслуживающей дом и местным властям.

Спуск с водной горки в Свердловской области закончился потерей пальца у девятилетнего ребенка. Несчастный случай произошел на базе отдыха «Терсутская». Мальчик получил травму, в результате которой пришлось ампутировать треть фаланги.

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обрушение смерть балкон
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