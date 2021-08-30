Житель Хабаровска погиб при обрушении прогнившего балкона

Хабаровск, 30 августа. Мужчина вышел на балкон покурить, но конструкция сгнила и не выдержала веса жильца. Хабаровчанин погиб, рассказали в региональном МЧС.

Инцидент произошел по улице Муравьева-Амурского в Доме-коммуне. Прогнивший балкон обрушился на шестом этаже. Жителя Хабаровска не смогли спасти, отметила замначальника пресс-службы краевого МЧС Анастасия Котова.

Установлено, что погибший упал на балкон третьего этажа. Прокуратура Хабаровского края организовала проверку. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц компании, обслуживающей дом и местным властям.

Спуск с водной горки в Свердловской области закончился потерей пальца у девятилетнего ребенка. Несчастный случай произошел на базе отдыха «Терсутская». Мальчик получил травму, в результате которой пришлось ампутировать треть фаланги.