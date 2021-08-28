Спасатели продолжают работать в районе подтоплений в Хабаровском крае

Хабаровск, 28 августа. Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю продолжают работу на пострадавших от подтоплений территориях. Организован весь комплекс превентивных мероприятий.

Уровень воды в реке достиг отметки опасного явления возле Комсомольска-на-Амуре. В связи с этим силы и средства региональной подсистемы РСЧС и МЧС России приведены в готовность к пропуску паводка, сообщил ФАН источник в местных экстренных службах.

Спасатели также продолжают оказывать адресную помощь жителям Хабаровского и Нанайского районов. В населенных пунктах организованы лодочные переправы, доставка необходимых продуктов и воды, продолжается работа по заявкам граждан.

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведут непрерывный мониторинг уровней воды в реках региона.