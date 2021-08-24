Свидание двух белок умилило жителей Хабаровска

Хабаровск, 24 августа. Две активные белки проводили время в одном из хабаровских парков, чем привлекли внимание местных жителей.

Хабаровчане сняли на видео досуг животных. Жители дальневосточного города предположили, что у двух белок свидание, поэтому они так сосредоточены друг на друге.

На кадрах видно, что зверьки практически не обращают внимания на людей. Вместо этого они активно перебегают с одной стороны дерева на другую. Поведение животных умилило и обрадовало наблюдавших.

Ранее стало известно о случае, когда фотограф из Великобритании заменила мать нескольким бельчатам. Она нашла зверят в лесу Швеции, куда приехала на отдых. Девушка выкормила бельчат и помогла им освоиться в дикой природе.