Житель Хабаровского края попал под арест за попытку задушить трехлетнего сына

Хабаровск, 24 августа. СК Хабаровского края возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Пьяный мужчина избил трехлетнего сына, а затем попытался задушить его.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в поселке Октябрьский Ванинского района. Завершить начатое преступнику помешал дедушка ребенка. Сейчас мальчику оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

В отношении отца малыша возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мужчина взят под стражу, ему уже предъявлено обвинение. В данный момент полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены иные обстоятельства произошедшего.

Двое 27-летних жителей Новосибирска предстанут перед судом за наркоторговлю и убийство сообщника.