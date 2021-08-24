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Житель Хабаровского края попал под арест за попытку задушить трехлетнего сына
Происшествия
Житель Хабаровского края попал под арест за попытку задушить трехлетнего сына
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Хабаровск, 24 августа. СК Хабаровского края возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Пьяный мужчина избил трехлетнего сына, а затем попытался задушить его.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в поселке Октябрьский Ванинского района. Завершить начатое преступнику помешал дедушка ребенка. Сейчас мальчику оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

В отношении отца малыша возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мужчина взят под стражу, ему уже предъявлено обвинение. В данный момент полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены иные обстоятельства произошедшего.

Двое 27-летних жителей Новосибирска предстанут перед судом за наркоторговлю и убийство сообщника.

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