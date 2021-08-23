Амурского тигра-людоеда застрелили после нападения на мужчину в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 августа. Амурского тигра-людоеда, напавшего ночью на вышедшего в туалет лесоруба, застрелили под Хабаровском.

Мужчина прошел через поляну, чтобы справить нужду. Неожиданно на лесника набросился амурский тигр. Он утащил жертву вглубь леса.

Ранним утром на месте инцидента товарищи нашли тапочки мужчины, его разорванную одежду, фонарик, туалетную бумагу и лужу крови. Однако ночью никаких криков они не слышали. На место происшествия приехали правоохранители, специалисты из центра «Амурские тигры» и представитель минприроды региона.

По следам животного им удалось выйти на хищника-людоеда, который доедал тело погибшего. Инспекторы открыли огонь на поражение. Убитого тигра передали специалистам на экспертизу.

СК начал проверку по факту инцидента. В ходе расследования выяснилось, что недавно был убит еще один лесоруб. Под подозрение попали другие сотрудники предприятия. Также специалисты не исключили версию с нападением на него голодного медведя.