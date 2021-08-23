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Спасатели продолжают дежурство на подтопленных территориях Хабаровского края

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:57
Происшествия
Спасатели продолжают дежурство на подтопленных территориях Хабаровского края
Пресс-служба МЧС РФ

Хабаровск, 23 августа. Сотрудники МЧС продолжают дежурство на подтопленных территориях. Эксперты заявили, что гребень паводка миновал Хабаровск и продолжает смещаться вниз по течению.

Представители отряда «Центроспас» оказывают адресную помощь жителям шести населенных пунктов в Нанайском районе. Таким образом, силы спасателей равномерно распределены между населенными пунктами Дубовый Мыс, Найхин и Даерга, Синда, Славянка и село Троицкое, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС регулярно совершают подворовые обходы. Всего за время дежурства специалисты более 500 раз оказали местным жителям необходимую помощь. Также спасатели продолжают патрулировать затопленные участки, доставлять людям продукты и питьевую воду.

Ранее появилась информация, что уровень воды в реке Амур поднимается. В Хабаровске были зафиксированы 607 сантиметров, при этом эксперты прогнозировали поднятие воды до 650 сантиметров, сообщала Deita.

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