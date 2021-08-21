Гребень паводка из Еврейской АО достигнул Хабаровского края

Хабаровск, 21 августа. Сотрудники МЧС зафиксировали уход амурского паводка из Еврейской АО в Хабаровский край. Спасатели двух регионов занимаются устранением последствий.

В области привлечены более 400 человек, задействовано 86 единиц техники. Сотрудники МЧС снабжают водой и продовольствием граждан, отказавшихся покидать дома. В регионе подтоплено около 100 жилых домов и свыше 2 тысяч земельных участков.

В Хабаровском крае зафиксировано подтопление 27 домов, в Нанайском районе под воду ушли несколько дорог.