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Гребень паводка из Еврейской АО достигнул Хабаровского края

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:00
Происшествия
Гребень паводка из Еврейской АО достигнул Хабаровского края
Пресс-служба МЧС России по Новгородской области

Хабаровск, 21 августа. Сотрудники МЧС зафиксировали уход амурского паводка из Еврейской АО в Хабаровский край. Спасатели двух регионов занимаются устранением последствий.

В области привлечены более 400 человек, задействовано 86 единиц техники. Сотрудники МЧС снабжают водой и продовольствием граждан, отказавшихся покидать дома. В регионе подтоплено около 100 жилых домов и свыше 2 тысяч земельных участков.

В Хабаровском крае зафиксировано подтопление 27 домов, в Нанайском районе под воду ушли несколько дорог.

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мчс паводок подтопление
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